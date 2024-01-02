Трое спортсменов-кикбоксёров найдены мёртвыми в Тверской области.

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Среди погибших есть тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Рядом с телами обнаружено несколько видов неизвестных таблеток и курительная трубка. Уточняется, что трое бойцов скончались в частном доме одного из них в деревне Глазково Калининского района.
Все трое занимались кикбоксингом. Найденные препараты отправлены на экспертизу. Специалисты также выясняют точную причину смерти. Отец погибшего хозяина дома, экс-депутат Васюковского сельского поселения Бежецкого района. Именно он нашел тела погибших и позвонил в полицию.
Идет проверка.
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Все трое занимались кикбоксингом. Найденные препараты отправлены на экспертизу. Специалисты также выясняют точную причину смерти. Отец погибшего хозяина дома, экс-депутат Васюковского сельского поселения Бежецкого района. Именно он нашел тела погибших и позвонил в полицию.
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Дана Игумнова