Пять членов экипажа самолета, который столкнулся с лайнером в Токио, погибли

Фото: iStock/Soumen Hazra
Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, который столкнулся с лайнером компании Japan Airlines (JAL) в Токио, погибли. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что один пилот смог выбраться из горящего лайнера. Его состояние является тяжелым.
Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.
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Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио
Екатерина Коршунова