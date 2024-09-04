Таможенники нашли полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву

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Полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву обнаружили российские таможенники, сообщила пресс-служба ведомства. Насекомые были в пробирках.
«Несколько тысяч живых муравьев обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в двух посылках из Таиланда. Они были адресованы в Москву», — прокомментировали в Федеральной таможенной службе.Отмечено, что по документам в посылках были игрушки для детей, а также печенье. Груз возвращен отправителю.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина отказалась знакомиться с настойчивым агрессором, за что получила удар ножом. Инцидент происходил в ночное время суток.
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Никита Кротов