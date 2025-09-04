На детской площадке в Москве неадекватный мужчина с ножом устроил террор — видео

04 сентября 2025, 12:26

На детской площадке в Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве росгвардейцы обезвредили вооруженного мужчину на улице Туристская. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.