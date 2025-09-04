На детской площадке в Москве неадекватный мужчина с ножом устроил террор — видео
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве росгвардейцы обезвредили вооруженного мужчину на улице Туристская. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, разгуливающего с ножом на детской площадке. По данным ведомства, он угрожал посетителям холодным оружием, в числе которых были семьи с детьми.
Поводом для вызова стало сообщение о нетрезвом человеке, устроившем драку. Оперативно прибывшие на место росгвардейцы задержали 32-летнего подозреваемого. Сообщается, что от задержанного исходил сильный запах алкоголя, а внятных объяснений своим действиям он не предоставил. После задержания его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Напомним о происшествии на западе Москвы, где мужчина выпал из окна, а в его квартире нашли ещё один труп.
Читайте также: