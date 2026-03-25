СК раскрыл судьбу числившегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе
Мужчина, которого после взрыва в жилом доме в Севастополе считали пропавшим без вести, погиб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат 20-летнему жильцу квартиры на первом этаже, где находился эпицентр взрыва. Следователи продолжают устанавливать причины происшествия. Взрыв произошел вечером в понедельник в доме на улице Павла Корчагина. Ранее информировали о гибели 50-летней хозяйки квартиры — матери молодого человека. Четыре ее дочери получили травмы различной степени тяжести.
По данным Минздрава, в больницах остаются 12 пострадавших. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых веществ.
До этого взрыв прогремел на российском промышленном предприятии.
