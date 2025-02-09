Трое жителей Петербурга обманули контрактников ВС РФ на более чем миллион рублей

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В Санкт-Петербурга арестовали троих жителей за обман контрактников российской армии на более чем миллион. Об этом рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.
«Компаньоны придумали, как прибирать к рукам деньги, которые Минобороны РФ выделяет гражданам при поступлении на контрактную службу», — сообщают в telegram-канале ведомства.
По данным следствия, мошенники смогли придумать махинацию, по которой обманывали потерпевших на сумму до 400 тысяч рублей. Именно такая сумма равняется единовременной выплате. К тому же преступники смогли заполучить деньги и с других выплат, выделяемых в случае заключения контракта с российской армией.
Как оказалось, подозреваемые убеждали солдат доверить им свои банковские карты, после чего списывали с них деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного превысила 1,1 миллион рублей. Сейчас аферисты помещены под стражу.
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Иван Мусатов