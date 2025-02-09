В Волгограде ограничили работу аэропорта из-за атаки дронов ВСУ

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В аэропорту Волгограда был введен план «Ковер», предварительно из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введён в аэропорту Волгограда. Предварительно, из-за украинских БПЛА в небе», — пишут в telegram-канале.
На данный момент в воздушной гавани задержаны рейсы на вылет и прилет. Штат аэропорта работает над обеспечением безопасности полетов и принимает все необходимые меры.
Ранее «Радио 1» сообщало о повреждении почти 80 квартир после атаки БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону. К тому же на месте потребуется замена 215 окон.
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Иван Мусатов