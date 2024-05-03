Троих депутатов Киевского горсовета осудят за уклонение от военной службы

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Обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета за уклонение от военной службы направлен в суд.
Об этом заявили в офисе генерального прокурора. Документ направлен специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона Украины. Депутаты обвиняются в уклонении от военной службы по предварительному сговору группой лиц.
Так, руководителю структурного подразделения Киевской городской военной администрации инкриминировано пособничество в уклонении от военной службы, а командиру воинской части — превышение полномочий.
Отмечается, что подозреваемые обманным путём добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. Кроме этого, они получали денежные пособия из части, где, как считалось, они служили.
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Так, руководителю структурного подразделения Киевской городской военной администрации инкриминировано пособничество в уклонении от военной службы, а командиру воинской части — превышение полномочий.
Отмечается, что подозреваемые обманным путём добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. Кроме этого, они получали денежные пособия из части, где, как считалось, они служили.
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Алёна Самарева