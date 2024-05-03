Стало известно, на сколько выросло производство танков в РФ с начала проведения СВО

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Государственная корпорация «Ростех» с начала СВО увеличила производство танков и бронированной техники. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Он отметил, что ГК «Ростех» с начала СВО увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза. По его словам, производство легкобронированной техники увеличено в 3 раза, а самоходной артиллерии — в 10 раз. Производство буксируемой техники увеличилось в 14 раз, а минометов — в 20 раз. Реактивных систем залпового огня — в 2 раза.
Кроме того, предприятия, которые входят в «Ростех» в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты. В 8 раз — реактивных снарядов для РСЗО. В 6 раз — снарядов для ствольной артиллерии.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что в России активно наращивают производство авиабомб всех калибров и видов действия, которые можно применять с модулями планирования и коррекции в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова