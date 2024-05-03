Шесть человек спасли после удара ВСУ по жилому дому в Токмаке

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Шесть человек удалось спасти после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Токмаке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор взявшей шефство над Токмаком Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, погибших при разборе завала не обнаружили. Также удалось спасти собаку.
Он добавил, что спасатели продолжают снимать плиты перекрытия в целях безопасности. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские боевики ударили по пятиэтажному жилому дому на улице Куйбышева в Токмаке. Он сообщил, что под завалами могут быть люди.
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Алёна Самарева