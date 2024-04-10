Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома

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Военный суд на девять лет осудил жителя Липецкой области за госизмену, сообщает ТАСС.
Мужчина намеревался примкнуть к легиону «Свобода России»* и осуществил попытку поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Фигуранта осудили на девять лет по статье за госизмену. Из назначенного диверсанту наказания, шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
Прежде сообщалось, что суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — сообщили в пресс-службе суда.
Прежде сообщалось, что суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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*организация признана террористической и запрещена в РФ
Анастасия Хохлова