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Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома

Россиянина приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
10 апреля 2024, 08:14
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Военный суд на девять лет осудил жителя Липецкой области за госизмену, сообщает ТАСС.
Мужчина намеревался примкнуть к легиону «Свобода России»* и осуществил попытку поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Фигуранта осудили на девять лет по статье за госизмену. Из назначенного диверсанту наказания, шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — сообщили в пресс-службе суда.


Прежде сообщалось, что суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#госизмена
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Едва не убивший официантку управляющий кафе на Камчатке сядет на 8 лет
12 апреля 2024, 07:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Избивший официантку управляющий кафе на Камчатке получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в Елизовском районе. Мужчина в августе прошлого года избил официантку.

Как рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, преступление совершил 41-летний житель Краснодарского края. Он приехал в регион на заработки.

Официантка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны. Также у неё зафиксированы переломы костей черепа. Кроме этого, у неё парализована часть лицевых мышц.

Вину мужчина не признал. Он заявил, что женщина сама его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес ей в воспитательных целях.

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#камчатка
#суд
#уголовное дело
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Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в Каминском Курганской области за ночь вырос до 743 сантиметров
12 апреля 2024, 06:15

Фото: istock / cergeus

Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь достиг 743 сантиметров, прибавив 140 см. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.
«Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь 140 см. В селе проводится эвакуация», — сообщил глава региона.
Он добавил, что в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области уровень воды снижается, а в Притобольном округе и Кургане поднимается. Как утверждает Шумков, сброс с Каратомарского водохранилища уже составляет 350 м/сек. Кроме того, губернатор выразил надежду на ширину разлива поймы и на то, что ее почва по пути до Кургана впитает как можно больше воды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, согласно прогнозу, пик паводка в Кургане произойдет 14-15 апреля. Сейчас подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС.

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#губернатор
#мчс
#ночь
#эвакуация
#дома
#режим
#служба
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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
WSJ: Израиль ожидает прямую атаку со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов
12 апреля 2024, 04:34

Фото: istock / Zeferli

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом информирует американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.
Как утверждает собеседник агентства, проинформированный иранским руководством, финальное решение еще не принято, но планы атаки обсуждаются.

По информации издания, доклады разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».

До этого колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#удар
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Погиб адвокат Андрея Чикатило
Адвокат серийного убийцы Чикатило Хабибулин погиб в ДТП под Луганском
12 апреля 2024, 04:24

Фото: istock / gorodenkoff

Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался после ДТП под Луганском. Об этом сообщает лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» во «ВКонтакте».
«ЛРНЦ «Феникс» постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — сказано в некрологе.
Как сообщила бывшая коллега «Феникса» Ольга Бухановская изданию ТАСС, точная причина гибели пока неизвестна. Возможно, причиной гибели стало ДТП или проблемы со здоровьем. Как заявила собеседница агентства, адвокат направлялся из ЛНР в Ростов-на-Дону.

Хабибулина в апреле 1992 году назначили госзащитником Чикатило. Судебный процесс над маньяком длился 2 года, в результате его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года Чикатило был расстрелян.

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#дтп
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#жизнь
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#ростов
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В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине
Сотрудники МЧС спасли 53 рыбаков, которые застряли на льдине под Челябинском
12 апреля 2024, 04:04

Фото: МЧС России

Спасатели вызволили всех 53 рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине в Челябинской области. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
До этого региональный главк МЧС сообщил, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. В процессе таянья льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, которую преодолеть не представлялось возможности.

К месту ЧП отправились спасатели, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки территории.

«Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена», — сказано в сообщении.
До этого спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#операция
#мчс
#чп
#специалисты
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В Москве умершие пенсионерка с сыном год пролежали в квартире незамеченными
Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Москве
12 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Artem_Furman

На юге Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, которые практически год пролежали в квартире. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад», — заявил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. По факту смерти проводится доследственная проверка.

Ранее ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге. Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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#дома
#новости
#тела
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В Сочи на одном из рейсов бортпроводник и пенсионер подрались из-за воды — видео
Драка экипажа «Уральских авиалиний» с пенсионером из Сочи и попал на видео
12 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / tanyss

​​​​​Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером произошла в Краснодарском крае. Кадры публикует Телеграм-канал Mash.
По данным источника, конфликт между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе Сочи — Москва захотели выйти на свежий воздух через час пребывания на борту. Из-за технических неполадок, пассажиры были вынуждены находиться в салоне в душных условиях. Позже в самолете и вовсе отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало еще жарче.

Один из пассажиров-пенсионеров в грубой форме попросил воды у члена экипажа. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, но не выдержал и бросил в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил бортпроводника по лицу.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет задержали на полтора часа. Кондиционер был отключен из-за сбоя электронной системы. А пассажиров не выпускали на свежий воздух, чтобы сократить время задержки.


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#кондиционеры
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Женщину заставили прилюдно раздеться в аэропорту из-за протеза груди
BI: в аэропорту Дублина пассажирку заставили снять протез груди
11 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Zhanna Danilova

Жительница Ирландии пожаловалось на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили её снять протез груди при других пассажирах в ходе досмотра. Об этом сообщает Business Insider.
Пассажирка планировала совершить рейс из Дублина в Донегол, но во время досмотра одна из работниц службы безопасности попросила ирландку проследовать на повторный досмотр, после чего заставила ее снять грудной протез.

Женщина попросила отвести ее в специальное помещение, но сотрудница охраны заставила женщину снять протез на глазах у всех пассажиров. После полёта пострадавшая обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время перед ней извинились.

Представители воздушной гавани завили, что это единичный случай и более подобного с пассажирами не будут допускать.

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#женщина
#аэропорт
#досмотр
#охрана
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ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге
ФСБ показала место хранения взрывчатки иностранцем, планирующим теракт в Москве
11 апреля 2024, 23:33

Фото: istock / aerogondo

Федеральная служба безопасности показала кадры из квартиры боевика, который замышлял теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения террористического акта в ФСБ стало известно 11 апреля.
Сообщается, что уроженец одной из стран Средней Азии изучал столичное культовое еврейское учреждение. В ходе задержания 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.

На видео показано лежащее на полу тело, отверстия от пуль в оконном стекле, компоненты для изготовления СВУ. Само устройство злоумышленник хранил под матрасом.

Ранее сообщалось, что стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#квартиры
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