«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем

Олимпиада Тетерич (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)
Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич переживает большое горе. Ее младший брат погиб в начале марта, и это стало болезненным ударом для всей семьи. Российская телеведущая поделилась печалью в личном блоге, также тревожась за маму, которая почти девять лет сражается с тяжелой болезнью.
Трагедия случилась 8 марта 2025 года, но Олимпиада не раскрыла, как именно ушел из жизни ее любимый брат и что стало причиной гибели. Она лишь отметила, что очень сильно любила его, назвав «самым лучшим в мире младшим братом».
И, словно этого было мало, вскоре после смерти дорогого человека в семье Тетерич погибла старшая собака. Несмотря на усилия ветеринаров, животное спасти не удалось.
Подписчики Тетерич выразили свои глубокие соболезнования. Многие российские звезды, музыканты и телеведущие (в их числе Таша Белая, Алсу, Екатерина Одинцова и другие) также со скорбью отозвались на новость Тетерич, желая ей душевных сил в это тяжелое время.
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«Каждый день переносится дата прощания с братом, никак не могут доставить в Москву. Бесконечные дни ожидания страшной встречи. (...) Полный дом горя и слез», — призналась она.
Олимпиада Тетерич со своей семьей (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)
И, словно этого было мало, вскоре после смерти дорогого человека в семье Тетерич погибла старшая собака. Несмотря на усилия ветеринаров, животное спасти не удалось.
«Надо сберечь маму, которая почти девять лет борется с черным заболеванием и весит как одуванчик — тридцать семь килограмм боли», — добавила Липа.Она написала, что, кажется, самое страшное осталось позади: теперь надо лишь выдержать потерю.
Подписчики Тетерич выразили свои глубокие соболезнования. Многие российские звезды, музыканты и телеведущие (в их числе Таша Белая, Алсу, Екатерина Одинцова и другие) также со скорбью отозвались на новость Тетерич, желая ей душевных сил в это тяжелое время.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева