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«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем

Ведущая Липа Тетерич рассказала о недавней смерти брата и другом семейном горе
Олимпиада Тетерич (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

Олимпиада Тетерич (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич переживает большое горе. Ее младший брат погиб в начале марта, и это стало болезненным ударом для всей семьи. Российская телеведущая поделилась печалью в личном блоге, также тревожась за маму, которая почти девять лет сражается с тяжелой болезнью.
Трагедия случилась 8 марта 2025 года, но Олимпиада не раскрыла, как именно ушел из жизни ее любимый брат и что стало причиной гибели. Она лишь отметила, что очень сильно любила его, назвав «самым лучшим в мире младшим братом».

«Каждый день переносится дата прощания с братом, никак не могут доставить в Москву. Бесконечные дни ожидания страшной встречи. (...) Полный дом горя и слез», — призналась она.
Олимпиада Тетерич со своей семьей (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

И, словно этого было мало, вскоре после смерти дорогого человека в семье Тетерич погибла старшая собака. Несмотря на усилия ветеринаров, животное спасти не удалось.

«Надо сберечь маму, которая почти девять лет борется с черным заболеванием и весит как одуванчик — тридцать семь килограмм боли», — добавила Липа.
Она написала, что, кажется, самое страшное осталось позади: теперь надо лишь выдержать потерю.

Подписчики Тетерич выразили свои глубокие соболезнования. Многие российские звезды, музыканты и телеведущие (в их числе Таша Белая, Алсу, Екатерина Одинцова и другие) также со скорбью отозвались на новость Тетерич, желая ей душевных сил в это тяжелое время.

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«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал ​фанатов новостью о глухоте
Певец Дима Билан сообщил о почти полной глухоте одного уха из-за съемок
19 марта 2025, 01:10

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Дима Билан шокировал поклонников новостью: он почти оглох на одно ухо. На презентации клипа «Горький дождь» певец признался во время интервью, что съемки дались ему нелегко и сказались на здоровье. Он также рассказал о том, что в прошлом думал бросить текущую карьеру.
«Мы снимали три дня и две ночи. Были моменты, из-за которых я почти оглох (...) потому что я почти сутки снимался под дождем. Мне затекло в уши, и по сей день не слышит одно ухо, например», — говорит он на клипе интервью в Telegram-канале «Звездач».
Дима объяснил, что слышит пострадавшим больше всего ухом лишь на 10%, и до сих пор не оправился.

Также певец признался, что в 2010 году серьезно раздумывал о том, чтобы «все бросить». В то время он ощутил резкий прилив популярности, до такой степени, что это стало тяжело выносить в моральном плане. Собственный образ, лицо, проекты — все это утомило.

«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
«Я очень сам от себя тогда устал. Куда ни повернешься, везде Билан. Туда посмотришь — там Билан, здесь Билан, приходишь домой — тоже Билан! Даже когда в зеркало смотришь (...) Какой-то кошмар», — шутливо сказал звезда, вспоминая прошлое.
По его словам, чтобы побороть такое состояние, требуется сильный внутренний стержень и желание преодолеть проблему. Он гордится «прошлым собой» за это достижение.

2 марта Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно с ней связано его решение заниматься музыкой.

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#съёмки
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«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Критиков Соседов назвал умершего Бедроса Киркорова добрым и отзывчивым человеком
18 марта 2025, 22:38

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Музыкальный критик Сергей Соседов лично был знаком с покойным Бедросом Киркоровым. Критик заявил, что Народный артист России прожил достойную жизнь и оставил заметный след.
Соседов обратил внимание, что Киркоров-старший предпочитал не показывать свое плохое состояние.

«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал», — признался критик.

Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А еще Бедрос рассказывал коллегам интересные истории, отметил Сергей в разговоре с NEWS.ru.

«Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны. 92 года — это все-таки хороший возраст. Этим можно гордиться», — поделился Соседов.

Музыкальный критик выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову. Соседов объяснил, что «всегда это грустно и печально», когда родные люди уходят из жизни.

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В Москве с хлебом, солью и слезами встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана
Турецкий актер Джан Яман прилетел в Москву
18 марта 2025, 21:59

Джан Яман (Фото: Инстаграм* @canyaman)

В Москве с хлебом и солью встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана, сообщил Телеграм-канал Mash.
Источник опубликовал кадры из аэропорта. На них россиянки с хлебом и солью встретили прилетевшую знаменитость.

«Добро пожаловать в Россию, Джан! Готова приютить тебя в своем однокомнатном дворце в Бирюлево», — гласит надпись на плакате одной из фанаток.

Яман приехал в Россию для презентации нового сериала «Эль Турко» — в нем актер исполнил ключевую роль. Закрытый показ пройдет 19 марта в кинотеатре «Октябрь».

Уточнялось, что Джан остановился в отеле на Тверской улице. Артист планирует посмотреть Москву, отведать местную кухню и встретиться с поклонниками, подчеркнули авторы материала.

Публика знает турецкого актера по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

Ранее в Россию приезжал турецкий актер Бурак Озчивит.

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«Ноги красивые, волосы и так далее»: SHAMAN раскрыл, чем его покорила Екатерина Мизулина
Певец SHAMAN заявил, что в отношениях для него важно наличие общих интересов
18 марта 2025, 21:56

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Объявивший об отношениях певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, чем его привлекла главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Артист поделился, что для него важно наличие общих интересов и чувство комфорта рядом с избранницей.
Исполнитель хита «Я русский» уточнил, что если раньше он смотрел на внешность потенциальной возлюбленной, то теперь он «этого наелся». Дронов обратил внимание, что сейчас для него важно чувствовать себя «с человеком просто хорошо».

«Ноги красивые, волосы и так далее.... Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло, чтобы я чувствовал, что мы с ним на одной волне», — признался SHAMAN в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Напомним, что 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман общественницы и SHAMANа.

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#екатерина мизулина
#любовь
#отношения
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Айза-Лилуна Ай раскрыла, сколько платит за образование сыновей на Бали
Айза-Лилуна Ай платит по $11 тыс. в год за образование сыновей на Бали
18 марта 2025, 21:51

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай рассказала, во сколько ей обходится образование детей на Бали и в чём преимущество такой учёбы.
Бизнесвумен воспитывает двоих сыновей: Сэм был рождён в браке с рэпером Гуфом, а Элвис – от бизнесмена Дмитрия Анохина. Мальчики учатся в школе в Индонезии. Ежегодно Айза отдаёт по 11 тысяч долларов за образование каждого из детей, что в переводе на рубли составляет около 900 тысяч, а за обоих мальчиков – порядка двух миллионов рублей. Примерно во столько же выходит обучение в престижном московском вузе, причём за два года.

«Там вообще, в принципе в Индонезии образование дорогое, и для местных. Поэтому у них очень много необразованных людей. У них очень классное образование, потому что там (индивидуальный, – ред.) подход к каждому ребёнку. Допустим, все учителя знают имена каждого ученика», – объяснила девушка.
При этом комики Илья Соболев и Нидаль Абу Газале высмеяли заявление Айзы, подчеркнув, что учеников по именам называют и в обычных российских школах.

Также бывшая Гуфа рассказала о питании в учебном заведении. Несмотря на высокую стоимость, кормят там довольно просто – лепёшками с сыром и рисом с курицей.

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Айза-Лилуна Ай рассказала, не пугает ли её разница в возрасте с бойфрендом

*признан Минюстом РФ иноагентом
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