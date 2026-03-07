Троих подростков арестовали за кровавую расправу
В Челябинске суд избрал меры пресечения трем подросткам 14–16 лет, которые в жестоко избили 31-летнего мужчину, пострадавший не выжил. Об этом информирует СУ СК по Челябинской области.
Инцидент произошел в поселке Локомотивный. Трое подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на прохожего. Преступники повалили мужчину на землю и жестоко избили его. В результате множественных ударов руками и ногами по голове и телу пострадавший скончался.
Подозреваемых оперативно задержали. Двоих из них взяли под стражу, а 14-летнего школьника поместили под домашний арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
