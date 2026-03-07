Троих подростков арестовали за кровавую расправу

07 марта 2026, 18:12

Троих подростков арестовали за избиение мужчины до смерти в Челябинске

Фото: iStock/simpson33

В Челябинске суд избрал меры пресечения трем подросткам 14–16 лет, которые в жестоко избили 31-летнего мужчину, пострадавший не выжил. Об этом информирует СУ СК по Челябинской области.