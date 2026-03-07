В Малайзии жители остановили поезд без тормозов и спасли пассажиров
В Малайзии жители деревни сумели остановить пригородный поезд с отказавшими тормозами и предотвратили возможную трагедию. Об этом сообщает издание Daily Express.
Инцидент произошёл утром 4 марта в штате Сабах. По информации издания, у пригородного поезда, который развозил учителей по сельским школам, отказали тормоза. Машинист не мог остановить состав.
На помощь пришли жители одной из деревень. Они положили на железнодорожные пути мотоцикл с большой деревянной тележкой. Поезд врезался в препятствие, замедлился и вскоре полностью остановился. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Железнодорожная инфраструктура в этом районе находится в плохом состоянии, и поезда нередко отменяются из-за неисправностей. При этом железная дорога остаётся одной из основных транспортных артерий региона.
После инцидента местный депутат обратился в департамент железных дорог штата и потребовал срочно принять меры. Он напомнил, что план реконструкции железнодорожных путей был утверждён правительством ещё в 2025 году, однако работы до сих пор не начались.
