Троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.
Он подчеркнул, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник огласил обвинительное заключение. Двум из троих несовершеннолетних подсудимых вменяется пять случаев насилия сексуального характера в отношении одного ребёнка и ещё один эпизод в отношении двух несовершеннолетних. Третьему подсудимому вменили четыре эпизода насилия в отношении одного ребёнка.
Всего суд сообщил о 12 случаях насильственных действий, совершённых в адрес двух несовершеннолетних. Краснов подчеркнул, что часть эпизодов совершалась одновременно двумя подсудимыми.
Отмечается, что все трое подсудимых отрицают свою вину.
Адвокат сообщил, что следующее заседание суда, которое пройдёт в закрытом формате, состоится 26 декабря.
Ранее Краснов рассказывал РИА Новости, что в апреле из екатеринбургской спецшколы сбежал 13-летний мальчик, который пожаловался родителям на насилие в учебном учреждении. Там работал воспитатель, в возрасте выше 70 лет, который практиковал так называемые «товарищеские суды», когда дети голосовали за то, чтобы наказать провинившихся одноклассников насильственным оральным половым актом. Сам мальчик избежал такого «наказания» и был свидетелем событий.
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Всего суд сообщил о 12 случаях насильственных действий, совершённых в адрес двух несовершеннолетних. Краснов подчеркнул, что часть эпизодов совершалась одновременно двумя подсудимыми.
Адвокат сообщил, что следующее заседание суда, которое пройдёт в закрытом формате, состоится 26 декабря.
Ранее Краснов рассказывал РИА Новости, что в апреле из екатеринбургской спецшколы сбежал 13-летний мальчик, который пожаловался родителям на насилие в учебном учреждении. Там работал воспитатель, в возрасте выше 70 лет, который практиковал так называемые «товарищеские суды», когда дети голосовали за то, чтобы наказать провинившихся одноклассников насильственным оральным половым актом. Сам мальчик избежал такого «наказания» и был свидетелем событий.
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Анастасия Чинкова