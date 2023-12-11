В Иркутске мужчина избил жену на глазах у ребенка в школе

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По словам избитой жительницы Иркутска, её муж уехал в Калининград и постоянно меняет адреса, из-за чего судебные заседания по разделу имущества и опеке над детьми постоянно переносятся.
«Подъём» пишет, что, по словам женщины, супруг забрал сына к себе и не позволяет ему общаться с матерью, а её очередная попытка увидеться с ребёнком закончилась дракой.
На видеокадрах показано, как мужчина силой забирает ребёнка, он упирается и рвется к матери, которая пытается удержать сына. Мужчина ударил жену ногой в грудь. Женщина упала, и мальчик бросился с кулаками на отца, но не достал даже до груди.
Затем мужчина снова попытался увести ребенка. Женщина бросилась следом и опять получила удар. За сценой наблюдал посторонний мужчина, но вмешиваться не стал.
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На видеокадрах показано, как мужчина силой забирает ребёнка, он упирается и рвется к матери, которая пытается удержать сына. Мужчина ударил жену ногой в грудь. Женщина упала, и мальчик бросился с кулаками на отца, но не достал даже до груди.
«Ребёнок сказал, что никуда с ним не поедет, за что я получила удар в грудь. В какой-то момент он ребенка толкнул, и сыну стало плохо»,-говорит женщина.По словам Екатерины, муж бьёт её не впервые. Это уже третье избиение за 6 месяцев, Полиция возбуждать уголовное дело отказалось. Калининградские полицейские объяснили, что у женщины «кости черепа целые и глаз не вытек».
«Продержитесь, пожалуйста, еще третий раз, и мы его обязательно закроем»,-сказали женщине в иркутской прокуратуре.Читайте также:
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Мария Фирсова