В Индии тренер три года насиловал и шантажировал школьницу
Футбольного тренера из Индии Абхиджита Мендала обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки. Девушке на момент преступления было 17 лет, передает NDTV.
История началась в 2023 году, когда пострадавшая поступила в футбольную академию в Васаи. Тренер постепенно вошёл к ней в доверие, пользуясь своим положением и обещаниями помочь построить успешную спортивную карьеру. На протяжении трёх лет Мендал неоднократно совершал в отношении девушки насильственные действия. Более того, он фиксировал происходящее на видео и впоследствии использовал записи для шантажа.
Ситуация достигла кульминации, когда жертва решила прекратить общение с насильником. В ответ тренер начал угрожать публикацией компрометирующих фото и видео в социальных сетях. Не в силах больше терпеть давление, девушка рассказала обо всём своей семье. Родственники незамедлительно обратились в полицию.
Правоохранительные органы оперативно провели проверку и задержали подозреваемого. После предъявления обвинений суд принял решение отправить Абхиджита Мендала под стражу.
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