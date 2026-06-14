Юноша из Британии жестоко избил подругу и получил мягкий приговор суда
19‑летний Каллум Пикок из Великобритании напал на свою девушку, подвергнув её изощрённому физическому и психологическому насилию. Об этом пишет Mirror.
Молодой человек избивал партнёршу клюшкой для гольфа и бросал в неё гантели, а затем облил отбеливателем. В приступе ярости Пикок поджёг футболку с фотографией покойной бабушки пострадавшей. Когда девушка, не выдержав издевательств, заперлась в ванной комнате в попытке укрыться от агрессора, юноша принялся выламывать дверь. Он угрожал поджечь квартиру и обещал подруге, что она «сгниёт в аду».
В суде Пикок признал свою вину. Несмотря на тяжесть содеянного, суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на тот же срок.
Случай вызвал широкий общественный резонанс. Эксперт по предотвращению насилия Джемма Эйтчисон прокомментировала ситуацию, обратив внимание на глубинные системные проблемы и несовершенство законодательной системы в условиях эпохи интернета.
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