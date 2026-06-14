Юноша из Британии жестоко избил подругу и получил мягкий приговор суда

14 июня 2026, 05:50

Юноша из Британии жестоко избил подругу клюшкой для гольфа

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

19‑летний Каллум Пикок из Великобритании напал на свою девушку, подвергнув её изощрённому физическому и психологическому насилию. Об этом пишет Mirror.