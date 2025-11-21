В Подмосковье полиция оцепила район после обнаружения подозрительной пачки купюр
В подмосковном Клину полиция оперативно оцепила территорию после сообщения о подозрительной пачке купюр номиналом 100 рублей. Стопку, плотно перемотанную скотчем и с торчащим металлическим элементом, жители заметили на книжной полке в одном из общественных помещений.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, правоохранители прибыли на место буквально через несколько минут, оградили территорию и проводят проверку находки. Специалисты оценивают, представляет ли предмет угрозу. Официальные комментарии от ведомств пока не поступили.
Ранее в подъезде московского дома заметили подозрительную пачку купюр. Жильцы испугались, что под деньгами злоумышленники могли спрятать взрывчатку.
Читайте также: