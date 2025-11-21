В Подмосковье полиция оцепила район после обнаружения подозрительной пачки купюр

21 ноября 2025, 15:10

Фото: iStock/bin kontan

В подмосковном Клину полиция оперативно оцепила территорию после сообщения о подозрительной пачке купюр номиналом 100 рублей. Стопку, плотно перемотанную скотчем и с торчащим металлическим элементом, жители заметили на книжной полке в одном из общественных помещений.