В Териберке нашли тело туриста из Москвы, которого 6 ноября унесло волной в море

14 ноября 2026, 17:51

Фото: Istock/Петр Ткаченко

Тело 37-летнего москвича, которого 6 ноября унесло волной в море, нашли на пляже в Териберке Мурманской области. Об этом сообщили в региональном СУКС РФ.





В момент инцидента группа туристов находилась на пляже «Яйца дракона». Двое молодых людей решили сделать селфи, в этот миг их накрыла и утянула в море большая волна.



Позже молодую женщину выбросило на берег, её с ушибами и переохлаждением доставили в больницу. Спутника потерпевшей в штормовом море найти не удалось.

«Четырнадцатого ноября на берегу одного из пляжей возле посёлка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки», — сообщили в СК.