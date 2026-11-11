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Тротуар завален осколками: В Москве полицейское авто попало в ДТП с «Мерседесом» возле Кремля

В Москве полицейский автомобиль врезался в столб возле Кремля
Фото: istockphoto/blinow61

В центре Москвы напротив Кремля произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



По данным очевидцев, авария случилась примерно полчаса назад на дороге между Манежем и зданием факультета журналистики МГУ на Моховой, 9. Предварительно, служебная машина столкнулась с черным «Мерседесом» и врезалась в столб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прохожие сообщают, что тротуар завален осколками. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Никита Кротов

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