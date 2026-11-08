В Башкирии водитель переехал встречное авто и ушёл, оставив подругу на месте ДТП
В Башкирии водитель автомобиля Kia въехал в легковушку и ушёл с места аварии. В салоне машины он оставил свою нетрезвую спутницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрёстке, где стоял автомобиль Toyota. Мужчина за рулём белого кроссовера передним колесом заехал на капот этого седана, после чего проехал несколько метров вперёд и остановился.
Сообщается, что девушка из пострадавшей машины ударилась лицом о руль. Сам виновник ДТП после столкновения вышел из авто и, покачиваясь, ушёл в переулок. На пассажирском сиденье Kia осталась его спутница.
По предварительным сведениям, ей принадлежит этот автомобиль. Она заявила, что за рулём находился мужчина, но не смогла внятно объяснить происходящее. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
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