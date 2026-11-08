В Башкирии водитель переехал встречное авто и ушёл, оставив подругу на месте ДТП

08 ноября 2026, 16:29

Фото: Istock/Vladislav Trigub

В Башкирии водитель автомобиля Kia въехал в легковушку и ушёл с места аварии. В салоне машины он оставил свою нетрезвую спутницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.