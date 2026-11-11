В Казани Mitsubishi разорвало на части в результате жуткого ДТП

11 ноября 2026, 13:04

В Казани внедорожник Mitsubishi разорвало на части при ДТП, водитель жив

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Казани водитель Mitsubishi Pajero выжил после жёсткого ДТП, в котором его внедорожник превратился в груду металла. Об этом пишет Baza.