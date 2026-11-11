В Казани Mitsubishi разорвало на части в результате жуткого ДТП
В Казани водитель Mitsubishi Pajero выжил после жёсткого ДТП, в котором его внедорожник превратился в груду металла. Об этом пишет Baza.
Согласно информации, 29-летний мужчина ехал по Вознесенскому тракту со стороны проспекта Победы в направлении трассы М-7 «Волга». В какой-то момент автомобиль врезался в металлическое барьерное ограждение.
Удар был настолько сильным, что внедорожник разорвало на части, а обломки разлетелись по дороге. Несмотря на серьёзные повреждения машины, водитель остался жив — с травмами его госпитализировали. То, что осталось от автомобиля, отправили на спецстоянку.
Ранее в Приморье автомобиль ЧОП столкнулся с машиной скорой помощи и загорелся. В результате аварии пострадали пять человек.
Читайте также: