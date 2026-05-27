Фонтан с кипятком высотой в 12 этажей забил в российском городе
Фонтан с кипятком высотой в 12 этажей забил на Шлиссельбургском в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария на Шлиссельбургском проспекте. Из-под земли забил фонтан горячей воды, достигавший высоты двенадцатого этажа. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Невский район Live».
Как сообщили очевидцы, на месте прорыва трубы уже работает аварийная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет 78.ru.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили информацию об аварии в Невском районе, отметив, что опасная зона огорожена и специалисты приступили к устранению повреждения. В организации также подчеркнули, что отключение горячей воды для жителей соседних домов не планируется.
Ранее жителей многоэтажки в Макеевке (ДНР) затопило фекалиями из пустой квартиры. Специалисты отказались вскрыть дверь.