Фонтан с кипятком высотой в 12 этажей забил в российском городе

27 мая 2026, 15:03

Фонтан с кипятком высотой в 12 этажей забил на Шлиссельбургском в Петербурге

Фото: istockphoto/Aleksandr Puludi

В Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария на Шлиссельбургском проспекте. Из-под земли забил фонтан горячей воды, достигавший высоты двенадцатого этажа. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Невский район Live».





Как сообщили очевидцы, на месте прорыва трубы уже работает аварийная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет 78.ru.



В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили информацию об аварии в Невском районе, отметив, что опасная зона огорожена и специалисты приступили к устранению повреждения. В организации также подчеркнули, что отключение горячей воды для жителей соседних домов не планируется.



