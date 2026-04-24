В российском детском саду воспитательница обварила трёхлетнего ребёнка кипятком

В Павловске СК завёл уголовное дело после фото с ожогами ребёнка в детском саду

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело после жалоб родителей на воспитательницу детского сада. Подробности приводит управление СК РФ по региону.





Сотрудники Павловска узнали о ситуации во время мониторинга социальных сетей. Мать ребёнка рассказала, что педагог обварила кипятком её трёхлетнего сына и привязывала его к стулу. На опубликованном фото видно, что плечо и лопатка малыша действительно имеют ожоги.



В детском саду отметили: воспитательница приносила в группу горячую воду, после чего ей сделали замечание. Следователи усмотрели в действиях преподавателя признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящий момент они выясняют обстоятельства произошедшего.

«Также будет дана надлежащая правовая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в публикации.