Труп четырехлетнего малыша нашли вдали от дома рядом с любимым псом
В американском штате Алабама завершились трагедией поиски пропавшего четырехлетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в пятницу, 2 января, примерно в двух милях от дома его отца. Об этом сообщает People.
По данным шерифа округа Уокер Ника Смита, мальчик — Джонатан Эверетт Боули — ушел из дома утром 31 декабря, отправившись вслед за своей собакой, черным лабрадором по кличке Бак. Последний раз Джонатана видели около 11:30 в районе проселочной дороги в городе Джаспер.
Он был вместе с шестилетним братом и псом. В тот период мальчик гостил у папы на одной из пяти разрешенных встреч в году.
Поиски продолжались двое суток. Спасатели и волонтеры прочесывали большую территорию, учитывая, что маленький ребенок, особенно в сопровождении собаки, мог уйти на несколько миль. В итоге Джонатана нашли в лесистой местности на значительном расстоянии от дома. Рядом с ним обнаружили живого лабрадора Бака.
Отдельно от этой истории задержали отца ребенка, Джеймсона Кайла Боули. Ему предъявили обвинения, связанные с изготовлением взрывных устройств и созданием химической угрозы. Шериф подчеркнул, что эти обвинения не относятся к исчезновению и гибели Джонатана. Расследование обоих эпизодов продолжается.
