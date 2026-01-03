Труп четырехлетнего малыша нашли вдали от дома рядом с любимым псом

03 января 2026, 11:11

People: В Алабаме нашли мертвым пропавшего перед Новым годом 4-летнего мальчика

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В американском штате Алабама завершились трагедией поиски пропавшего четырехлетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в пятницу, 2 января, примерно в двух милях от дома его отца. Об этом сообщает People.