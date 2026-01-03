Достижения.рф

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.



Местные жители рассказали, что сработал сигнал воздушной тревоги. Они также заметили в небе американские десантные вертолеты, в том числе Chinook. В ответ ВВС Венесуэлы подняли в воздух истребители Су-30МКВ для перехвата. В южном районе города, где находится военная база, отключили электричество.

Корреспондент РИА Новости заявил о возможном удар американских сил, в том числе по авиабазе. Всего, по данным телеканала CNN, произошло не менее семи взрывов.

Ранее в США высказались об эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0