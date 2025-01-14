Убила тайская проститутка? Детали загадочной смерти российского чиновника Клюева на курорте

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Владивосток потрясен известием о скоропостижной смерти Константина Клюева, замначальника гаража городской администрации.
30 декабря он прибыл в Паттайю, чтобы отдохнуть и восстановить силы, но этот отпуск стал для него последним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Предварительные данные указывают на то, что она могла дать ему смертельную дозу транквилизатора, после чего ограбила и скрылась.
Вопросы, что произошло в последние часы его жизни, остаются без ответов, а близкие теряются в догадках о причинах столь ужасного исхода.
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Семья в шокеС первых часов пребывания в отеле Pattaya Garden Resort Константин связался с бывшей женой и старшим сыном, однако вскоре связь с ним прервалась. Родные забили тревогу 10 января, когда Клюев не вернулся домой и не вышел на работу.
В компании проституткиСпустя несколько дней поисков стало известно о трагической находке: тело чиновника было обнаружено в его гостиничном номере. По информации отеля, накануне его видели в компании женщины, предположительно, проститутки.
Предварительные данные указывают на то, что она могла дать ему смертельную дозу транквилизатора, после чего ограбила и скрылась.
Широкий резонанс в обществеКонстантин Клюев оставил после себя двоих детей — 7 и 14 лет. Эта трагедия не только шокировала его семью, но и вызвала широкий резонанс в обществе.
Вопросы, что произошло в последние часы его жизни, остаются без ответов, а близкие теряются в догадках о причинах столь ужасного исхода.
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Дарья Осипова