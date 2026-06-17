Жестокая выходка в Ингушетии: мужчины решили проверить реакцию медвежонка на табак

17 июня 2026, 10:47

В Ингушетии полиция начала проверку из-за видео с кормлением медвежонка снюсом

Фото: iStock/Byrdyak

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что полиция начала проверку после публикации в соцсетях ролика с медвежонком. Об этом пишет РИА Новости.