Жестокая выходка в Ингушетии: мужчины решили проверить реакцию медвежонка на табак
В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что полиция начала проверку после публикации в соцсетях ролика с медвежонком. Об этом пишет РИА Новости.
На видео несколько молодых мужчин кормят маленького зверя сосательным табаком и смеются над его реакцией. Сообщается, что запись сделали в Назрани рядом с территорией частного реабилитационного центра. В МВД республики рассказали, что проводят проверку по этому факту.
Сосательный табак крайне опасен для животных: даже небольшая доза никотина может вызвать у зверька сильное отравление, судороги, нарушение дыхания, резкую слабость и поражение нервной системы. Такие действия являются не безобидной шуткой, а жестоким обращением с животным.
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