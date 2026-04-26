26 апреля 2026, 20:29

E1: Труп шестилетней девочки нашли в Екатеринбурге на Шефской улице

В Екатеринбурге рядом с домом № 59 по улице Шефской обнаружили тело шестилетней девочки. Об этом сообщают очевидцы порталу Е1.RU.





По словам свидетелей, ребенок проживал в этом же доме. Рядом находилась москитная сетка. На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции. Как рассказал один из собеседников, труп девочки накрыли и увезли на машине скорой помощи.



Информацию о гибели несовершеннолетней подтвердил источник в силовых структурах. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев пока отказываются.



Ранее в городском УМВД неоднократно предупреждали родителей о необходимости усиленного контроля за детьми в весенне-летний период. В полиции отмечали, что в это время традиционно растет число случаев выпадения малышей из окон, часто из-за опоры на москитные сетки, не рассчитанные на вес ребенка.



При установлении факта неисполнения родительских обязанностей, повлекшего тяжкие последствия для здоровья ребенка, взрослых могут привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители призывают граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать трагедий.



