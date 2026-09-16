Тело девушки нашли в Мытищах

16 сентября 2026, 11:25

Тело девушки с ножевым ранением нашли в подмосковных Мытищах под окнами дома

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковных Мытищах вечером 15 сентября произошла трагедия: девушка выпала из окна многоэтажного дома на Ярославском шоссе и погибла. Об этом стало известно в среду.