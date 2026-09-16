Тело девушки нашли в Мытищах
В подмосковных Мытищах вечером 15 сентября произошла трагедия: девушка выпала из окна многоэтажного дома на Ярославском шоссе и погибла. Об этом стало известно в среду.
По предварительным данным, погибшей около 18 лет, на ней был спортивный костюм. Информацию приводят «Известия» со ссылкой на источник.
При осмотре тела медики обнаружили ножевое ранение в области сердца. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, 11 сентября, в Якутске из окна девятого этажа жилого дома выпала семилетняя девочка. Ребенок находился дома без присмотра родителей, вышел на балкон и упал. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
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