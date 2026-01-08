Труп журналиста из России нашли во Франции

08 января 2026, 13:41

Труп журналиста из России нашли в парижском пригороде рядом с домом

Фото: istockphoto/HJBC

Тело российского журналиста обнаружили у жилого дома в Медоне — пригороде Парижа. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.