Труп журналиста из России нашли во Франции
Тело российского журналиста обнаружили у жилого дома в Медоне — пригороде Парижа. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, мужчину нашли ещё 6 января под окнами его квартиры на седьмом этаже. Одна из основных версий — самоубийство. У окна, как уточняется, стоял стул, а в мусорном ведре в квартире полицейские обнаружили большое количество лекарств.
Французские СМИ также указывают, что погибшему было 38 лет, а местом рождения называют Krachorpok. Живущий во Франции журналист Денис Балашов сообщил, что речь может идти о Евгении Сафронове. По словам Балашова, Сафронов покинул Россию до 2022 года после того, как СМИ, где он работал, признали иноагентом. Около полугода назад он переехал в Париж.
Балашов утверждает, что журналист находился в депрессии, а неделей ранее рассказывал о взломе телефонов, соцсетей, мессенджеров и аккаунта на «Госуслугах», что, по его словам, серьёзно ухудшило его состояние.
