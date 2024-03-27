Трупы двух кладовщиков Wildberries нашли в квартире в Подольске

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Тела двух кладовщиков Wildberries нашли на съёмной квартире в Подольске. Об этом пишет Mash.
На съемной квартире в Подольске на улице Кирова обнаружили тела двоих мужчин. По предварительным данным, смерть наступила от передозировки наркотическим веществом. Открытая упаковка таблеток лежала рядом с телами.
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Элина Позднякова