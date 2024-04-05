Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание СБ ООН в Нью-Йорке

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Неподалеку от Нью-Йорка произошло землетрясение, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в Соединённых Штатах Америки.
Ранее также стало известно, что из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке.
Напомним, 3 апреля мощное землетрясение произошло на Тайване. В результате подземных толков мощностью в 7,4 было разрушено множество зданий вспыхнул пожар. В настоящий момент известно о девяти погибших, более тысячи человек пострадали. Сообщается, что с момент возникновения первых толчков 3 апреля Тайвань «тряхнуло» не менее 50 раз.
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Ранее также стало известно, что из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке.
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Евгения Парфентьева