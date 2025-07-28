Трёх человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Астрахани
Трёх человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадавших экстренно госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу.
Отмечается, что подъезд жилого дома обрушился не до конца, поэтому сохраняется угроза обрушения остальных конструкций. Спасатели периодически объявляют минуту тишины, чтобы услышать и достать из-под обломков других возможных пострадавших.
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту обрушения подъезда в пятиэтажке. Ранее сообщалось, что дом был признан аварийным, однако многие жильцы переезжать не стали.
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