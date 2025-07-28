Стала известна возможная причина обрушения подъезда в доме в Астрахани
Причиной обрушения подъезда в Астрахани назвали возможный размыв фундамента из-за воды. По предварительным данным, основание здания рухнуло, вероятно, из-за длительного затопления, пишет Mash.
Жильцы соседних домов по улицам Ляхова, 6 и 8, более трех недель жаловались на затопленные подвалы, но, по их словам, водоканал не реагировал на обращения.
Стоит отметить, что этот ветхий дом был признан аварийным еще пять лет назад, его возраст превышает 60 лет.
Сейчас проводится проверка, чтобы установить точные причины обрушения и устранить возможные последствия.
Напомним, в Астрахани обрушилась часть жилого дома.
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