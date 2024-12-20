Трёх граждан России выдворили из Казахстана

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Троих россиян, прибывших авиарейсом Москва-Караганда, оштрафовали на 1,4 тыс. долларов и выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили в положенный срок о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Казахстана.
Отмечается, что ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане России. Решением суда они привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафов и выдворению за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну в течение пяти лет.
Ведомство сообщает, что пассажиров рейса привлекли к ответственности сотрудники транспортной полиции вместе с пограничниками Комитета нацбезопасности Казахстана.
По законодательству страны граждане республики не должны иметь второго гражданства. В случае его приобретения они обязаны уведомить власти в течение 30 дней.
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Ведомство сообщает, что пассажиров рейса привлекли к ответственности сотрудники транспортной полиции вместе с пограничниками Комитета нацбезопасности Казахстана.
По законодательству страны граждане республики не должны иметь второго гражданства. В случае его приобретения они обязаны уведомить власти в течение 30 дней.
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Анастасия Чинкова