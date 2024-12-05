В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов

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Подготовку четырех терактов сорвали в Казахстане с начала года, заявил глава нацбезопасности республики Ермек Сагимбаев на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Были озвучены основные итоги работы спецслужб и задачи на будущий период.
«Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Telegram.Отмечено, что за терроризм и экстремизм задержали 44 человека, осудили 84, шестеро казахстанцев экстрадированы по подозрению в преступлениях, двое из которых осуждены.
Ранее сообщалось, что в интернете появились фотографии задержанных пособников атаковавших «Крокус» террористов.
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Никита Кротов