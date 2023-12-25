Трёх сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили за костюмированную вечеринку

Фото: iStock/alexkoral
Троих журналистов с телеканала «Волгоград 24» уволили после попадания в сеть фотографий с их костюмированной вечеринки, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, сотрудники ГТРК «Волгоград-ТРВ» решили нарядиться в костюмы супергероев из кино и комиксов. Судя по фотографиям, все наряды были подобраны в рамках приличия, однако, общественные деятели увидели в них схожесть с фотографиями со скандальной «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.
Кто-то из комментаторов даже углядел в костюмах журналистов намёк на оскорбление религиозных символов — одна из девушек нарядилась в костюм монашки.
Руководство телеканала опубликовало пост, в котором заявило, что эта вечеринка была неофициальной, и они лично не имеют к организации праздника никакого отношения.
После проведения служебного расследования трое сотрудников были уволены.
Читайте также:
Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой
Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием
Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
Кто-то из комментаторов даже углядел в костюмах журналистов намёк на оскорбление религиозных символов — одна из девушек нарядилась в костюм монашки.
После проведения служебного расследования трое сотрудников были уволены.
Читайте также:
Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой
Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием
Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
Евгения Парфентьева