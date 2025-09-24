Полиция ворвалась на массовое застолье мигрантов — часть гостей увезли в автозаке
В Сибири силовики прервали мигрантское торжество и провели проверку документов
Массовый рейд правоохранителей во время праздничного мероприятия мигрантов в Красноярском крае попал на видео, опубликованное Telegram-каналом МВД 24.
На кадрах видно, как силовики заходят в просторный зал, заполненный людьми преимущественно азиатской внешности. Один из полицейских берёт микрофон у ведущего и делает официальное объявление.
«Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь — предоставить документы для проверки», — объявил представитель силовых структур.Судя по видео, мероприятие, вероятно, было свадебным торжеством. Сотрудники полиции начали массовую проверку присутствующих. Нескольких иностранцев выстроили в колонну, положив руки на плечи впереди идущего. Позже часть из них была доставлена в автозак для дальнейшего разбирательства.
Сообщается, что рейд проводился в рамках мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов.