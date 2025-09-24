Полиция ворвалась на массовое застолье мигрантов — часть гостей увезли в автозаке

24 сентября 2025, 18:19

В Сибири силовики прервали мигрантское торжество и провели проверку документов

Фото: Istock / Nazrul Azuwan Nordin

Массовый рейд правоохранителей во время праздничного мероприятия мигрантов в Красноярском крае попал на видео, опубликованное Telegram-каналом МВД 24.





На кадрах видно, как силовики заходят в просторный зал, заполненный людьми преимущественно азиатской внешности. Один из полицейских берёт микрофон у ведущего и делает официальное объявление.





«Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь — предоставить документы для проверки», — объявил представитель силовых структур.