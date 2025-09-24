«Зарежу в подворотне»: В Приморье мигрант угрожал ребёнку смертью
В Приморье приезжий мужчина угрожал расправой 13-летнему школьнику
В Приморье мужчина угрожал 13-летнему школьнику расправой. Инцидент произошёл в посёлке Сибирцево Черниговского района. По информации приморского филиала организации «Северный человек», приезжий из Узбекистана угрожал подростку сексуальным насилием и убийством.
Мать мальчика сообщила, что этот мужчина уже не в первый раз ведёт себя неадекватно.
«Говорил, что будет производить действия насильственного характера. Что он его поймает в подворотне и зарежет», — рассказала женщина.Мать ребёнка отметила, что её сын из-за возраста не может за себя физически постоять. По её словам, знакомый мужчины попытался урегулировать конфликт и заверил, что подобное больше не повторится, но пострадавшую сторону это не устроило.
Общественники заявили, что это не первое подобное происшествие с участием этого иностранного специалиста. Следственный комитет России отреагировал на инцидент. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз убийством.