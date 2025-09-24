Достижения.рф

«Зарежу в подворотне»: В Приморье мигрант угрожал ребёнку смертью

В Приморье приезжий мужчина угрожал расправой 13-летнему школьнику
Фото: Istock/SandraMatic

В Приморье мужчина угрожал 13-летнему школьнику расправой. Инцидент произошёл в посёлке Сибирцево Черниговского района. По информации приморского филиала организации «Северный человек», приезжий из Узбекистана угрожал подростку сексуальным насилием и убийством.



Мать мальчика сообщила, что этот мужчина уже не в первый раз ведёт себя неадекватно.

«Говорил, что будет производить действия насильственного характера. Что он его поймает в подворотне и зарежет», — рассказала женщина.
Мать ребёнка отметила, что её сын из-за возраста не может за себя физически постоять. По её словам, знакомый мужчины попытался урегулировать конфликт и заверил, что подобное больше не повторится, но пострадавшую сторону это не устроило.

Общественники заявили, что это не первое подобное происшествие с участием этого иностранного специалиста. Следственный комитет России отреагировал на инцидент. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз убийством.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0