«Зарежу в подворотне»: В Приморье мигрант угрожал ребёнку смертью

24 сентября 2025, 18:21

В Приморье приезжий мужчина угрожал расправой 13-летнему школьнику

Фото: Istock/SandraMatic

В Приморье мужчина угрожал 13-летнему школьнику расправой. Инцидент произошёл в посёлке Сибирцево Черниговского района. По информации приморского филиала организации «Северный человек», приезжий из Узбекистана угрожал подростку сексуальным насилием и убийством.





Мать мальчика сообщила, что этот мужчина уже не в первый раз ведёт себя неадекватно.

«Говорил, что будет производить действия насильственного характера. Что он его поймает в подворотне и зарежет», — рассказала женщина.

