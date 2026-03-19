В Москве несовершеннолетнего подозреваемого в подрыве банка задержали с ожогами
Подрыв в столичном отделении «Россельхозбанка» устроил несовершеннолетний. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате ЧП подросток получил ранения — у него диагностировали ожоги и осколочные повреждения. Правоохранители рассматривают версию о причастности украинских спецслужб к вербовке.
Установлено, что перед инцидентом молодой человек вёл съёмку на смартфон. Очевидцы рассказали, что после хлопка он продолжил разговор по телефону. На текущий момент район происшествия оцепили, на месте работают оперативные службы. Подозреваемого задержали.
