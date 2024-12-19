Трёхлетняя девочка с собакой 12 дней выживала в Тайге: удивительная история Карины Чикитовой, как она живет сейчас

В 2014 году мир узнал о невероятной истории маленькой Карины Чикитовой из Якутии, которая в свои 3 года на протяжении 12 дней выживала в горящей тайге среди диких животных. Малышке удалось спастись лишь благодаря щенку по имени Малыш, который в сложной ситуации оказался рядом.
Как сегодня живёт Карина Чикитова и её собака, расскажет «Радио 1».
Недавно Карина побывала на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Вместе с мамой Талиной и прабабушкой Тамарой Ивановной она прилетела из Якутии.
Стало известно, что «дитя Тайги» долго отказывалась от участия в съемках. По своей натуре она довольно скромная девушка, поэтому не хотела, чтобы её узнавали.
Интересно, что в Якутске в честь её установлен памятник. У местного аэропорта изображена маленькая Карина, а у её ног стоит Малыш — её верный спутник.
Карина не помнит подробностей случившегося.
Карина Чикитова исчезла 29 июля 2014 года, когда ей было всего три года и семь месяцев. Незадолго до этого она с мамой Талиной приехала в село Олом, где проживала её прабабушка Тамара. Это отдалённое поселение, в котором нет ни связи, ни дорог.
По словам прабабушки Тамары, Карина знала, что выходить за пределы двора строго запрещено. Особенно с учётом того, что у соседей был агрессивный бык, от которого даже ей самой пришлось однажды спасаться прямо на глазах у правнучки.
Но получилось так, что не парнокопытное животное стало главной угрозой для маленькой девочки. Играя с щенком, она так увлеклась, что не заметила, как последовала за ним в лес. В тот день они с Малышом гонялись за бабочками. В процессе игры малышка даже не заметила, как оказалась в совершенно незнакомом для неё месте.
Якутия известна своей суровой природой. В тот день температура не превышала 20 градусов, а ночью могла даже наступить легкая заморозка.
Тем летом в Якутии бушевали лесные пожары, и на борьбу с огнём были брошены все силы.
Из-за отсутствия связи не было возможности связаться друг с другом.
О пропаже Карины стало известно очень поздно — девочка уже как 4 дня находится в тайге. Вскоре выяснилось, что пропал и щенок соседей, Кырачаан.
Что делать — непонятно. Основная часть спасателей была задействована в борьбе с лесными пожарами, людей не хватало. В то же время в лесу оставалась беззащитная девочка, которую необходимо было срочно спасать. В условиях пожара дикие животные были вынуждены покидать свои места обитания. Встреча с хищником могла стать для ребёнка смертельной.
Руководитель службы спасения Николай Находкин быстро принял решение: он снял спасателей с других заданий и отдал приказ — немедленно найти девочку. Вскоре место вылетел вертолет с беспилотниками, тепловизорами и служебной собакой.
Поиск с воздуха не дал результатов: ребёнка не было видно из-за густой листвы и травы размером с человеческий рост — такие они, якутские «джунгли». Задачу осложнял приближавшийся пожар — дым от огня затруднял обзор и наполнял воздух запахом гари.
Несмотря на все усилия, найти Карину с воздуха не удалось. Зато заметили медведя. Как позже выяснилось, одну из ночей девочка провела в берлоге — к счастью, она была пустой. Но в другой раз Карина лично столкнулась с медведицей и её детёнышем. Удивительно, но хищница почему-то не напала на девочку, а просто прошла мимо.
Тем не менее Карина и её верный спутник сталкивались с новыми трудностями. Важно отметить, что дети в Якутии с малых лет привыкают к жизни на природе, осваивая её законы. Девочка не сидела без дела и не плакала. Вместо этого она проявила удивительную стойкость и решимость, пытаясь найти путь домой.
2014 год оказался не слишком щедрым на урожай, но малышка, несмотря на трудности, продолжала искать ягоды в траве. И хотя еды было мало, маленькая Карина продолжала бороться за свою жизнь.
Помимо голода, Карину терзал ещё и невыносимый холод. Ближе к вечеру она старалась найти место для ночлега, рвала траву и делала из неё «гнездо».
Бывало и такое, что утром, выбираясь из своего укрытия, она обнаруживала, что её волосы примерзли к земле. Её верным другом и спасителем был щенок Кырачаан, или «Малыш». Обычная дворняжка, но с большим сердцем. Он всё время был рядом, не отходил от девочки. Карина говорила с ним днём, а по ночам, зарываясь в его тёплую шерсть, она ощущала хоть какое-то спокойствие и тепло.
Едва они избежали огонь, как на них обрушилась страшная гроза. Карину накрыл холодный ливень и крупный град. Но и в этот раз Малыш выручил: он нашёл пещеру в высокой скале, в которой они укрылись. Позже оказалось, что это спасло их жизни — если бы пещера была расположена ниже, её затопило бы в результате сильного ливня.
На девятый день в лесу Карина едва не погибла. Внезапно её начало засасывать в болото. Девочка еле выбралась, но потеряла сапоги и куртку. В итоге осталась лишь в майке и колготках. Но самое тяжёлое испытание пришло позже — её верный щенок исчез.
Карина кричала, но Малыш не откликался. Щенок вышел из тайги один, худой и слабый.
Вопрос о том, почему Кырачаан оставил свою хозяйку, так и остался без точного ответа. Возможно, он понял, что Карине стало совсем плохо, и отправился искать помощь. Кинологи пытались использовать собаку, чтобы она привела к девочке, но, как объясняют специалисты, служебные псы не работают таким образом.
Надежд найти Карину живой практически не оставалось. Без еды и воды, в условиях суровой тайги девочка оставалась наедине с природой уже десять суток. Тем не менее, спасатели продолжали искать. И вдруг на сырой земле они нашли маленький след детской ножки — совсем свежий. Это означало, что девочка была жива и могла двигаться.
Через 12 дней поисков в глухой тайге произошло настоящее чудо. Третий раз обследуя сенокосные угодья спасатели образовали цепочку и начали звать девочку по имени.
Вдруг Карина унаследовала силу предков? Что-то же подсказало ей, как выжить в чащобе, как уйти от пожаров. А еще через два года послало якутской «Золушке» фею-крестную. Ей оказалась Альбина Черепанова, зампредседателя союза женских организаций в Якутии.
С семьей Карины она познакомилась случайно, в 2016 году. Сначала она отправила малышку на лечение, а потом помогла поступить в якутскую балетную школу.
В 2022 году девочка уже оказалась на сцене Большого театра на балете Джорджа Баланчина «Драгоценности», а позже побывала на репетиции настоящих звёзд.
Когда Карина впервые рассказала о своих мечтах, она не скрывала, что хочет стать балериной, путешествовать по миру и открыть свою балетную школу. Но не в Якутске, а в родном Олёкминске, чтобы дать возможность заниматься балетом всем детям.
В итоге девушка захотела быть врачом и лечить детей.
Сегодня Карина живёт в поселке Арылах и у неё большая семья: мама, прабабушка, младший брат и сестренка.
Гулять по лесу она не перестала, да и диких зверей не боится. А портрет Малыша хранит на полке.
С тех пор Карина больше не видела своего верного друга и спасителя. Переехав в Олёкминск, Чикитовы не смогли взять щенка с собой — он был соседский. А приезжать к нему в гости очень далеко.
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Недавно Карина побывала на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Вместе с мамой Талиной и прабабушкой Тамарой Ивановной она прилетела из Якутии.
Стало известно, что «дитя Тайги» долго отказывалась от участия в съемках. По своей натуре она довольно скромная девушка, поэтому не хотела, чтобы её узнавали.
Интересно, что в Якутске в честь её установлен памятник. У местного аэропорта изображена маленькая Карина, а у её ног стоит Малыш — её верный спутник.
Побежала за бабочкой
Карина не помнит подробностей случившегося.
Карина Чикитова исчезла 29 июля 2014 года, когда ей было всего три года и семь месяцев. Незадолго до этого она с мамой Талиной приехала в село Олом, где проживала её прабабушка Тамара. Это отдалённое поселение, в котором нет ни связи, ни дорог.
«В тот день я ушла на покос. Дочка была с прабабушкой. Играла на улице с соседским щенком по кличке Кырачаан («Малыш»)», — рассказала Талина.
По словам прабабушки Тамары, Карина знала, что выходить за пределы двора строго запрещено. Особенно с учётом того, что у соседей был агрессивный бык, от которого даже ей самой пришлось однажды спасаться прямо на глазах у правнучки.
Но получилось так, что не парнокопытное животное стало главной угрозой для маленькой девочки. Играя с щенком, она так увлеклась, что не заметила, как последовала за ним в лес. В тот день они с Малышом гонялись за бабочками. В процессе игры малышка даже не заметила, как оказалась в совершенно незнакомом для неё месте.
Якутия известна своей суровой природой. В тот день температура не превышала 20 градусов, а ночью могла даже наступить легкая заморозка.
Талина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Пожары в лесах Якутии
Тем летом в Якутии бушевали лесные пожары, и на борьбу с огнём были брошены все силы.
«За Кариной прибыл отец, хотел забрать в деревню к своей маме. Мы это знали. Но его срочно вызвали на пожар. Дочку он не увез, уехал на службу. А мы-то думали, она с ним!», — вспоминает мама девочки.
Из-за отсутствия связи не было возможности связаться друг с другом.
О пропаже Карины стало известно очень поздно — девочка уже как 4 дня находится в тайге. Вскоре выяснилось, что пропал и щенок соседей, Кырачаан.
Что делать — непонятно. Основная часть спасателей была задействована в борьбе с лесными пожарами, людей не хватало. В то же время в лесу оставалась беззащитная девочка, которую необходимо было срочно спасать. В условиях пожара дикие животные были вынуждены покидать свои места обитания. Встреча с хищником могла стать для ребёнка смертельной.
Руководитель службы спасения Николай Находкин быстро принял решение: он снял спасателей с других заданий и отдал приказ — немедленно найти девочку. Вскоре место вылетел вертолет с беспилотниками, тепловизорами и служебной собакой.
Голодная в лесу
Поиск с воздуха не дал результатов: ребёнка не было видно из-за густой листвы и травы размером с человеческий рост — такие они, якутские «джунгли». Задачу осложнял приближавшийся пожар — дым от огня затруднял обзор и наполнял воздух запахом гари.
Несмотря на все усилия, найти Карину с воздуха не удалось. Зато заметили медведя. Как позже выяснилось, одну из ночей девочка провела в берлоге — к счастью, она была пустой. Но в другой раз Карина лично столкнулась с медведицей и её детёнышем. Удивительно, но хищница почему-то не напала на девочку, а просто прошла мимо.
Тем не менее Карина и её верный спутник сталкивались с новыми трудностями. Важно отметить, что дети в Якутии с малых лет привыкают к жизни на природе, осваивая её законы. Девочка не сидела без дела и не плакала. Вместо этого она проявила удивительную стойкость и решимость, пытаясь найти путь домой.
2014 год оказался не слишком щедрым на урожай, но малышка, несмотря на трудности, продолжала искать ягоды в траве. И хотя еды было мало, маленькая Карина продолжала бороться за свою жизнь.
Друг с большим сердцем
Помимо голода, Карину терзал ещё и невыносимый холод. Ближе к вечеру она старалась найти место для ночлега, рвала траву и делала из неё «гнездо».
Бывало и такое, что утром, выбираясь из своего укрытия, она обнаруживала, что её волосы примерзли к земле. Её верным другом и спасителем был щенок Кырачаан, или «Малыш». Обычная дворняжка, но с большим сердцем. Он всё время был рядом, не отходил от девочки. Карина говорила с ним днём, а по ночам, зарываясь в его тёплую шерсть, она ощущала хоть какое-то спокойствие и тепло.
Опасности на каждом шагу
Едва они избежали огонь, как на них обрушилась страшная гроза. Карину накрыл холодный ливень и крупный град. Но и в этот раз Малыш выручил: он нашёл пещеру в высокой скале, в которой они укрылись. Позже оказалось, что это спасло их жизни — если бы пещера была расположена ниже, её затопило бы в результате сильного ливня.
На девятый день в лесу Карина едва не погибла. Внезапно её начало засасывать в болото. Девочка еле выбралась, но потеряла сапоги и куртку. В итоге осталась лишь в майке и колготках. Но самое тяжёлое испытание пришло позже — её верный щенок исчез.
Карина кричала, но Малыш не откликался. Щенок вышел из тайги один, худой и слабый.
«Если до этого мы рассчитывали: пока с девочкой собака, шансы есть, они поддержат друг друга. Но теперь...», — признавались спасатели.
Нашли след в лесу
Вопрос о том, почему Кырачаан оставил свою хозяйку, так и остался без точного ответа. Возможно, он понял, что Карине стало совсем плохо, и отправился искать помощь. Кинологи пытались использовать собаку, чтобы она привела к девочке, но, как объясняют специалисты, служебные псы не работают таким образом.
Надежд найти Карину живой практически не оставалось. Без еды и воды, в условиях суровой тайги девочка оставалась наедине с природой уже десять суток. Тем не менее, спасатели продолжали искать. И вдруг на сырой земле они нашли маленький след детской ножки — совсем свежий. Это означало, что девочка была жива и могла двигаться.
Выжила в тайге
Через 12 дней поисков в глухой тайге произошло настоящее чудо. Третий раз обследуя сенокосные угодья спасатели образовали цепочку и начали звать девочку по имени.
«Внезапно ко мне из густой травы потянулись тоненькие ручки», — вспоминает спасатель Артем Борисов.Нашлась живая. Позже выяснилось, что в роду Карины была сильная шаманка. Однажды она тоже пропала в тайге. Спасатели искали её долго, но девочка вернулась домой самостоятельно.
Карина Чикитова (фото: ГУ МЧС по Республике Саха)
Сила предков
Вдруг Карина унаследовала силу предков? Что-то же подсказало ей, как выжить в чащобе, как уйти от пожаров. А еще через два года послало якутской «Золушке» фею-крестную. Ей оказалась Альбина Черепанова, зампредседателя союза женских организаций в Якутии.
С семьей Карины она познакомилась случайно, в 2016 году. Сначала она отправила малышку на лечение, а потом помогла поступить в якутскую балетную школу.
В 2022 году девочка уже оказалась на сцене Большого театра на балете Джорджа Баланчина «Драгоценности», а позже побывала на репетиции настоящих звёзд.
Хочет стать врачом
Когда Карина впервые рассказала о своих мечтах, она не скрывала, что хочет стать балериной, путешествовать по миру и открыть свою балетную школу. Но не в Якутске, а в родном Олёкминске, чтобы дать возможность заниматься балетом всем детям.
«Но однажды мы с Кариной побывали в медицинском училище. Она посмотрела на врачей и, видимо, прониклась», — рассказала Черепанова.
В итоге девушка захотела быть врачом и лечить детей.
Сегодня Карина живёт в поселке Арылах и у неё большая семья: мама, прабабушка, младший брат и сестренка.
Гулять по лесу она не перестала, да и диких зверей не боится. А портрет Малыша хранит на полке.
Карина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Где Малыш
С тех пор Карина больше не видела своего верного друга и спасителя. Переехав в Олёкминск, Чикитовы не смогли взять щенка с собой — он был соседский. А приезжать к нему в гости очень далеко.
«Собака была в Оломе. Она охотничья, ходила на зверя. Сейчас ее уже нет. Увы, такие собаки долго не живут», — сообщили «КП»
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Дайана Хусинова