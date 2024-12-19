Лежала без лекарств неделю: Хозяин квартиры наотрез оказался взломать дверь, где умирала женщина

Фото: istock / DedMityay
41-летняя жительница Балашихи Евгения Колесник просила передать ей лекарства, а с 8 декабря перестала выходить на связь с родными.
Родственники просили собственника квартиры взломать дверь, но тот был в отпуске и отказался. Только когда он вернулся, было слишком поздно. Подробности трагического случая — в материале «Радио 1».
Последний раз она разговаривала с матерью 4 декабря, та жаловалась на плохое самочувствие. Колесник страдала от наследственных заболеваний сердца. На следующий день дочь снова попыталась связаться с матерью, но безответно. 8 декабря Евгения зашла в соцсети, но не ответила на сообщения дочери.
Кристина сообщила об исчезновении матери в чате «Алексеевская Роща» и попросила проверить камеры видеонаблюдения в подъезде, чтобы узнать, могла ли она уехать, не предупредив. Оказалось, что камеры в доме отсутствуют.
Местные жители были обеспокоены судьбой соседки — начали звонить и стучать в дверь, но никто не отвечал.
Фото: istock / fotodrobik
Соседи вышли на контакт собственника квартиры, которую снимала Евгения, и связались с ним. Дочь попросила его приехать и проверить, что произошло с матерью. Но владелец сказал, что сейчас находится в другом городе в отпуске и не может приехать.
14 декабря собственник приехал в Балашиху. Квартира была заперта изнутри — тогда вызвали полицию и сотрудников МЧС.
По результатам вскрытия будет установлена причина смерти женщины, они будут готовы через 2 недели.
18 декабря состоялось прощание с Евгенией, а затем кремация. Урну с прахом захоронили на родине погибшей — в городе Луганске, рядом с ее матерью.
Ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки обнаружили в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
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Перестала отвечать дочериЕвгения работала риелтором и снимала однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Алексеевская Роща». Девушка всегда была дружелюбна к соседям. Волноваться за нее стала дочь Кристина, проживающая в другом регионе.
Последний раз она разговаривала с матерью 4 декабря, та жаловалась на плохое самочувствие. Колесник страдала от наследственных заболеваний сердца. На следующий день дочь снова попыталась связаться с матерью, но безответно. 8 декабря Евгения зашла в соцсети, но не ответила на сообщения дочери.
Кристина сообщила об исчезновении матери в чате «Алексеевская Роща» и попросила проверить камеры видеонаблюдения в подъезде, чтобы узнать, могла ли она уехать, не предупредив. Оказалось, что камеры в доме отсутствуют.
Местные жители были обеспокоены судьбой соседки — начали звонить и стучать в дверь, но никто не отвечал.
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Хозяин отказался взламывать дверьВскоре кто-то вспомнил, что Евгения спрашивала в группе ЖК, может ли курьер сходить в аптеку за лекарствами. Это вызвало у всех тревожные подозрения.
Фото: istock / fotodrobik
Соседи вышли на контакт собственника квартиры, которую снимала Евгения, и связались с ним. Дочь попросила его приехать и проверить, что произошло с матерью. Но владелец сказал, что сейчас находится в другом городе в отпуске и не может приехать.
«Тогда я попросила его дать разрешение на вскрытие двери. Он сказал, что вскроют дверь, мамы там не будет, мы помчимся дальше, а что он будет делать с открытой квартирой? Отказался наотрез», — вспоминает девушка.
Заперто изнутриПлемянник Колесник написал заявление в правоохранительные органы, к делу подключились и поисковики. Однако женщины не было нигде. Вероятно, она не выходила из квартиры.
14 декабря собственник приехал в Балашиху. Квартира была заперта изнутри — тогда вызвали полицию и сотрудников МЧС.
«Когда вошли в квартиру, то увидели маму. Она лежала на кровати мертвая. Собственник был в шоке», — рассказывает Кристина.Фото: istock / sreeyashlohiya
По результатам вскрытия будет установлена причина смерти женщины, они будут готовы через 2 недели.
18 декабря состоялось прощание с Евгенией, а затем кремация. Урну с прахом захоронили на родине погибшей — в городе Луганске, рядом с ее матерью.
Ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки обнаружили в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак