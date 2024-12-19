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Лежала без лекарств неделю: Хозяин квартиры наотрез оказался взломать дверь, где умирала женщина

Фото: istock / DedMityay

Фото: istock / DedMityay

41-летняя жительница Балашихи Евгения Колесник просила передать ей лекарства, а с 8 декабря перестала выходить на связь с родными.
Родственники просили собственника квартиры взломать дверь, но тот был в отпуске и отказался. Только когда он вернулся, было слишком поздно. Подробности трагического случая — в материале «Радио 1».

Перестала отвечать дочери

Евгения работала риелтором и снимала однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Алексеевская Роща». Девушка всегда была дружелюбна к соседям. Волноваться за нее стала дочь Кристина, проживающая в другом регионе.



Последний раз она разговаривала с матерью 4 декабря, та жаловалась на плохое самочувствие. Колесник страдала от наследственных заболеваний сердца. На следующий день дочь снова попыталась связаться с матерью, но безответно. 8 декабря Евгения зашла в соцсети, но не ответила на сообщения дочери.

Кристина сообщила об исчезновении матери в чате «Алексеевская Роща» и попросила проверить камеры видеонаблюдения в подъезде, чтобы узнать, могла ли она уехать, не предупредив. Оказалось, что камеры в доме отсутствуют.

Местные жители были обеспокоены судьбой соседки — начали звонить и стучать в дверь, но никто не отвечал.

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Хозяин отказался взламывать дверь

Вскоре кто-то вспомнил, что Евгения спрашивала в группе ЖК, может ли курьер сходить в аптеку за лекарствами. Это вызвало у всех тревожные подозрения.

Фото: istock / fotodrobik

Соседи вышли на контакт собственника квартиры, которую снимала Евгения, и связались с ним. Дочь попросила его приехать и проверить, что произошло с матерью. Но владелец сказал, что сейчас находится в другом городе в отпуске и не может приехать.
«Тогда я попросила его дать разрешение на вскрытие двери. Он сказал, что вскроют дверь, мамы там не будет, мы помчимся дальше, а что он будет делать с открытой квартирой? Отказался наотрез», — вспоминает девушка.

Заперто изнутри

Племянник Колесник написал заявление в правоохранительные органы, к делу подключились и поисковики. Однако женщины не было нигде. Вероятно, она не выходила из квартиры.

14 декабря собственник приехал в Балашиху. Квартира была заперта изнутри — тогда вызвали полицию и сотрудников МЧС.
«Когда вошли в квартиру, то увидели маму. Она лежала на кровати мертвая. Собственник был в шоке», — рассказывает Кристина.
Фото: istock / sreeyashlohiya

По результатам вскрытия будет установлена причина смерти женщины, они будут готовы через 2 недели.

18 декабря состоялось прощание с Евгенией, а затем кремация. Урну с прахом захоронили на родине погибшей — в городе Луганске, рядом с ее матерью.

Ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки обнаружили в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».

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Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Путин: убийство генерал-лейтенанта Кириллова — это теракт
19 декабря 2024, 14:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова террактом, совершенным властями Украины.
«Это убийство совершенно способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег», — заявил Путин в рамках Прямой линии.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия ни разу не слышала осуждения этих террористических действий.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.

Подозреваемого в совершении теракта задержали в тот же вечер в Балашихе. Сегодня его привезли на место преступления для проведения следственных действий.

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Под Можайском фура столкнулась с самосвалом, пострадал один человек
19 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фура и гружёный щебнем самосвал столкнулись в Можайском городском округе на 124-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь», в аварии серьёзно пострадал водитель фуры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы происшествия. На место сразу выехали спасатели. Выяснилось, что при столкновении кабину фуры сильно смяло, и ноги водителя оказались зажатыми искореженными конструкциями. В первую очередь спасатели обеспечили медикам доступ к пострадавшему, чтобы они оказали ему первую помощь, а потом занялись его деблокировкой», — говорится в сообщении.
Спасатели помощи гидравлического инструмента разобрали кабину фуры, освободили водителя — мужчину 1996 года рождения и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами экстренно госпитализировали. Водитель самосвала не пострадал.

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Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

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В Москве несовершеннолетний обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении
#можайск
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#фура
#мособлпожспас
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Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде
19 декабря 2024, 13:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе своей ежегодной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин выразил серьезную озабоченность по поводу последствий разлива мазута с танкеров в Черном море, назвав это событие «экологической бедой».
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма. Оба судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Первое судно затонуло, а второе село на мель и потеряло носовую часть.

В рамках мероприятия жители России смогут задать интересующие их вопросы президенту до конца прямой линии. В этом году впервые будет использован искусственный интеллект для обработки обращений. Кроме того, аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы Владимиру Путину, что позволит расширить формат общения и привлечь внимание к важным вопросам, касающимся как России, так и международной повестки.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прямая линия
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Раскрыта причина столкновения двух поездов в Мурманской области
19 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ denisgo

По предварительной информации, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — обратил внимание собеседник агентства.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что из-за этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое.

До этого задержали машиниста грузового поезда и его помощника, которых подозревали в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, передал RT.

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#столкновение
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В Москве несовершеннолетний обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении
19 декабря 2024, 12:04

Фото: iStock/ galina-kovalenko

В Москве 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в том, что она совратила его, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Студент заявил, что возлюбленная склоняла его к употреблению наркотических веществ и спиртных напитков. На момент начала интимных отношений ему исполнилось лишь 14 лет.

Молодой человек обратил внимание, что встречался с дамой в её элитной квартире. До этого девушка заподозрила его в краже миллиона рублей, якобы лежащих в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

После этого юноша выдвинул девушке встречное обвинение. Он утверждал, что дочь нефтяника содержала у себя притон.

Оценку словам обоих начали давать московские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.

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Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП с поездами в Мурманской области
19 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/sudok1

Состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее были задержаны машинист грузового поезда и его помощник, которых подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет RT.

По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, 14 были госпитализированы.

Накануне, 18 декабря, на станции Княжая произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, с товарным составом. В результате с рельсов сошло 19 вагонов. В пассажирском поезде находилось 326 человек.

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#поезда
#чп
#пострадавший
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Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
19 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Motortion

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным издания, на месте убийства Кириллова сегодня будут проводиться следственные действия.

Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. Сегодня он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.

Накануне ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбанов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

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Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

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#жизнь
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#дома
#вс рф
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«Родилась в рубашке»: стало известно состоянии выброшенной с балкона школьницы
19 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/ Yury Gubin

В Пермском крае у 14-летней школьницы, которую выбросил возлюбленный с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган, проинформировал Teлеграм-канал Ural Mash.
Медицинские работники сказали, что спасение юной россиянки — это чудо. За жизнь школьницы боролась команда врачей разных профилей, в том числе травматологи и рентгенологи. Хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов обратил внимание, что они действовали слаженно.

Девочке диагностировали ушиб мозга, переломы руки и ноги — на них оперативно наложили шины. К настоящему моменту школьницу уже перевели в детскую больницу. Медицинские работники спрогнозировали, что ее реабилитация пройлёт без осложнений.

Ранее сообщалось, что российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.

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#школьник
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Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
19 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появились кадры задержания исполнителя взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Видео публикует Telegram-канал «112».
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.

По горячим следам по подозрению в совершении теракта задержали гражданина Узбекистана. Он рассказал, что работал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.

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