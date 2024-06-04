Трёхлетняя девочка скончалась от страшных побоев родителей в Адыгейске

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В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от сильнейших побоев и издевательств собственных родителей. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, женщина отдала дочь в детдом сразу после рождения. Однако позже забрала её. В семье растут ещё два ребенка. Предполагается, что сделала она это из финансовых соображений. Однако недавно девочка умерла.
Судмедэксперты обнаружили на теле малышки множество травм. Среди них были и давние, и совсем свежие: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения по лестнице с четвёртого этажа.
Вину за все эти избиения взял на себя отец ребёнка, однако соседи утверждают, что женщина тоже издевалась над девочкой и требуют следствие установить степень её вины.
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Судмедэксперты обнаружили на теле малышки множество травм. Среди них были и давние, и совсем свежие: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения по лестнице с четвёртого этажа.
Вину за все эти избиения взял на себя отец ребёнка, однако соседи утверждают, что женщина тоже издевалась над девочкой и требуют следствие установить степень её вины.
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Элина Позднякова