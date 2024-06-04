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Трёхлетняя девочка скончалась от страшных побоев родителей в Адыгейске

В Адыгейске погибла трёхлетняя девочка от сильных побоев родителей
04 июня 2024, 21:21
Фото: iStock/Vicu9

Фото: iStock/Vicu9

В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от сильнейших побоев и издевательств собственных родителей. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, женщина отдала дочь в детдом сразу после рождения. Однако позже забрала её. В семье растут ещё два ребенка. Предполагается, что сделала она это из финансовых соображений. Однако недавно девочка умерла.

Судмедэксперты обнаружили на теле малышки множество травм. Среди них были и давние, и совсем свежие: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения по лестнице с четвёртого этажа.



Вину за все эти избиения взял на себя отец ребёнка, однако соседи утверждают, что женщина тоже издевалась над девочкой и требуют следствие установить степень её вины.

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Жители Вереи поблагодарили огнеборцев за спасение жилья от крупного пожара
04 июня 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жители Вереи Наро-Фоминского городского округа поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение домов от пожара, разбушевавшегося в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сообщение о возгорании поступило днём. На место оперативно прибыли огнеборцы. Зрелище было не для слабонервных: деревянный двухэтажный дом полыхал открытым огнём по всей площади. Кроме того, горела вся прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», – говорится в сообщении.
Для тушения пожара и защиты соседних жилых домов, которые находились в непосредственной близости от пламени, огнеборцами пришлось подавать три ствола. На помощь прибыли коллеги, в том числе из федеральной противопожарной службы. На соседней улице находился пруд, и пожарным удалось организовать бесперебойную подачу воды.

К вечеру угрозу распространения огня сняли, а к полуночи было объявлено о полной ликвидации пожара. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалисты отстояли соседние дома и имущество, предотвратив распространение пламени, заключили в ведомстве.

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Полиция задержала стрелка из Бибирево
МВД: Устроившего в Бибирево стрельбу мужчину задержали
04 июня 2024, 20:29

Фото: iStock/blinow61

Мужчину, который из окна своей квартиры открыл стрельбу из пневматического оружия по людям и общественному транспорту в Бибирево, задержали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Уточняется, что 50-летнего стрелка задержали в собственной квартире. Там же обнаружили пневматическую винтовку.

«По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен в квартире по месту жительства. Там же обнаружено оружие», — подтвердили в столичной прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, 4 июня неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту.

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#мужчина
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Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение
Внука экс-президента Татарстана оштрафовали за тонировку на Rolls-Royce
04 июня 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции остановили Роллс-Ройс 35-летнего Тимура Шаймиева, внука экс-президента Татарстана, из-за нарушения.
Они заметили, что стекла автомобиля были затонированы слишком темно — светопропускаемость составляла всего 12%, вместо допустимых 70%. За это нарушение Шаймиева оштрафовали на 500 рублей, пишет «Фонтанка».

Тимур Шаймиев — внук первого президента Татарстана и сын генерального директора компании «Татавтодор», которая входит в число самых богатых людей России. Стоимость его автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Напомним, что в сентябре 2023 года бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева привлекли к ответственности за тонировку передних боковых стекол в Сургуте.

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Погибшего в зоне СВО бойца из Тюмени полгода считали живым
72.RU: погибшего в зоне СВО бойца из Тюмени полгода ошибочно считали живым
04 июня 2024, 20:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Погибшего бойца спецоперации из Тюмени Станислава Гезенко более полугода ошибочно считали живым. Об этом пишет портал 72.RU.
Согласно сообщению, мужчина перестал выходить на связь в октябре 2023 года. Его сестра Оксана Баракина получила информацию, что брат жив, однако позже ей сообщили, что он пропал без вести. Его сослуживцы также сообщили родственнице, что Гезенко получил ранение во время штурма и, вероятно, погиб. Но женщина отказывалась в это верить, так как момент смерти никем зафиксирован не был.

Три месяца девушка искала своего брата, но безрезультатно. Однако позже один депутат согласился ей помочь. Тогда в Минобороны сообщили, что Гезенко находится в плену у ВСУ и уже включён в список на обмен. Но 24 апреля текущего года ей сообщили о его смерти.

Баракина считает, что ошибиться могли из-за видео с похожим другим мужчиной, похожим на ее брата, которое ей присылали с украинских номеров, а она его пересылала другим военным.

«Возможно, его и признали по этому видео военнопленным», — считает женщина.

Только спустя восемь месяцев сестра опознала тело Гезенко по банковским картам, крестику и жетону.

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Суд на Урале начал рассматривать дело о массовой драке с двойным убийством
04 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки. Об этом сообщает «Ъ-Урал».
Примечательно, что злоумышленники не признают свою виновность ни по одному из предъявленных обвинений. Согласно информации следствия, массовая драка произошла в результате словесного конфликта «на личной почве».

Отмечается, что Гафор Гафорзода и Илес Бобиев убили Темура Исмоилова и Хофиза Ниеззоду. Они скончались на месте из-за множественных ножевых ранений. Колото-резаные раны получили Сипар Юсупов, Кенджибой Назарзода и Рамиз Навруззода, которых, преступники намеревались убить, однако не смогли.

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#убийство
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Неизвестный мужчина расстрелял прохожих из пневматического оружия в Москве
04 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Fedorovekb

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мужчина стрелял и в мимо проходящий общественный транспорт. Выясняется личность стрелявшего, а также ведутся его поиски.

В настоящее время Бутырская межрайонная прокуратура держит на контроле выяснение обстоятельств инцидента.

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#мужчина
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Два человека пострадали при стрельбе в Москве
SHOT: два человека пострадали при стрельбе в Бибирево
04 июня 2024, 18:33

Фото: istock / nixki

Два человека пострадали при стрельбе в столичном районе Бибирево, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, неизвестный открыл огонь из окна многоэтажного дома на Костромской улице.

В настоящее время врачи оказывают помощь мужчине и женщине.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания девушка покусала сотрудник правоохранительных органов во время задержания за кражу. В итоге девушку всё же удалось обездвижить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В доме главы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски
Mash: в доме руководительницы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски
04 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В доме главы «Империи сильнейших ведьм» Елены Суликовой ака Елена Полынь сейчас идут обыски, пишет Mash.
Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях в видео, которые унижали верующих.

При обысках у Елены Бафометовны нашли куклы вуду, чёрные свечи, статуэтки бесов и картину с золотым тельцом-осеменителем.

Пять лет назад женщина подала заявление в Савёловский суд на депутата Госдумы. Она оскорбилась, что её подруг-чародеек высмеяли на федеральном телевидении.

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#обыски
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Девушка покусала полицейских при задержании, им потребовалась помощь врачей
В США девушка покусала полицейских во время задержания
04 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В американском штате Пенсильвания девушка покусала полицейских во время задержания за кражу. Об этом пишет NBC 10 Philadelphia.
Согласно сообщению, пять девушек украли товар из магазина спортивного инвентаря. Продавцы заметили это и обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и застали воровок на выходе из здания.

При задержании 18-летняя Санни Рид решила так просто не сдаваться и начала пинаться, а после искусала двоих полицейских так, что им потребовалась медицинская помощь. В итоге девушку всё же удалось обездвижить.

Полицейские изъяли у пятерых задержанных 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Всем им предъявили обвинения. Самую активную также обвиняют в нападении на полицейских.

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