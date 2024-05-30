В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой

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В Одессе мужчина порезал ножом свою жену и 8-летнего ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Сообщается, что после этого он совершил самоубийство. У женщины диагностировали ранение шеи, а у ребенка — спины. Они госпитализированы.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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