Трёхлетняя девочка утонула в ванне в Нижегородской области

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В Нижегородской области трёхлетняя девочка утонула в ванне, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации СМИ, трагедия произошла вечером 23 ноября в селе Бармино Лысковского района.
При этом, при каких именно обстоятельствах ребёнок мог утонуть в ванной – пока что не сообщается. В настоящий момент расследованием всех деталей смерти трёхлетней девочки занимаются правоохранительные органы.
Ранее 23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск в ДТП с двумя легковыми автомобилями погибла пятимесячная девочка.
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«В результате несчастного случая скончался ребенок 2020 года рождения», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Ранее 23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск в ДТП с двумя легковыми автомобилями погибла пятимесячная девочка.
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Евгения Парфентьева