30 июня 2026, 16:22

В Таиланде спасатели освободили трёхлетнюю девочку из бака стиральной машины

Фото: Istock/FotoDuets

В Таиланде трёхлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание. Об этом сообщает Channel 8.