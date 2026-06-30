Трёхлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание
В Таиланде трёхлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание. Об этом сообщает Channel 8.
В провинции Пхангнга спасатели вызволили ребёнка, который провёл внутри бака сухого отжима более двух часов. Девочка залезла туда во время игры и не сумела выбраться наружу.
По информации местных служб, первыми на место прибыли сотрудники фонда спасения, позднее подъехали медики. Чтобы освободить малышку, спасатели демонтировали бак и разрезали его, избежав дополнительных травм.
Затем девочку передали врачам: они немедленно оказали ей помощь и дали кислород. Бабушка рассказала, что в момент инцидента находилась дома с детьми, родители работали на фабрике. Медики наблюдают за состоянием малышки, её жизни ничего не угрожает.
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