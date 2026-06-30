Под Нижним Новгородом грузовик с отказавшими тормозами протаранил 17 машин
В Нижегородской области у деревни Ольгино произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.
Грузовой автомобиль Shacman потерял управление из-за неисправности тормозной системы и врезался в 17 легковых машин.
В результате столкновения с самосвалом пострадала одна женщина. Врачи диагностировали у неё шоковое состояние и оказали пострадавшей всю необходимую помощь непосредственно на месте аварии.
Прокуратура Нижегородской области взяла на себя контроль за ходом выяснения всех обстоятельств случившегося и за действиями по ликвидации последствий этого ДТП. На текущий момент сотрудники ведомства продолжают следить за развитием ситуации.
Ранее сообщалось об инциденте в Крыму. Там женщина за рулём иномарки сорвалась с обрыва и пролетела 350 метров.
Читайте также: