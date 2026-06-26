Трёхлетнюю девочку из США насмерть заели вши в захламленной квартире
В США вши и крайне неудовлетворительные бытовые условия стали причиной смерти трёхлетней девочки. Об этом пишет New York Post.
Ребёнок проживал в переполненной мусором квартире вместе с четырьмя братьями и сёстрами. При осмотре тела медики зафиксировали массовое поражение паразитами: вши находились на голове и лице погибшей. Также у девочки выявили серьёзные стоматологические проблемы.
По результатам экспертизы, жизнедеятельность паразитов спровоцировала развитие анемии, которая повлекла тяжёлые поражения сердца и других внутренних органов. В организме ребёнка также обнаружили клонидин — лекарственное средство, применяемое при гипертонии.
На скамье подсудимых оказались родители погибшей. Их приговорили к четырём годам тюремного заключения и запретили контактировать с остальными детьми до 2038 года.
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