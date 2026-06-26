26 июня 2026, 06:56

NYP: трёхлетнюю девочку из США насмерть заели вши в захламленной квартире

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

В США вши и крайне неудовлетворительные бытовые условия стали причиной смерти трёхлетней девочки. Об этом пишет New York Post.